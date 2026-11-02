Хелен Миррен рассказала, как "баловалась" наркотиками

Актриса Хелен Миррен призналась, что в прошлом употребляла наркотики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова передает Daily Mail.

"Когда ты употребляешь наркотик на вечеринке...Ты просто не думаешь о том, откуда он взялся. Я больше никогда не притронусь к этому", - сказала она.

По словам 81-летней знаменитости, она принимала кокаин на вечеринках - "изредка и в небольших количествах". В ее биографии также был опыт с более тяжелыми наркотическими веществами, и с тех пор она не прикасается к подобному.

"Это было очень сильно. И я сразу поняла, что с этим шутить не стоит. Это слишком. <...> Но я всегда была предана профессии. Это и есть мой главный наркотик", - заявила звезда.

Актриса Хелен Миррен - одна из самых известных артисток Великобритании. Она родилась 26 июля 1945 года в Лондоне в семье англичанки Кейтлин Роджерс, дед которой был мясником при дворе королевы Виктории, и Василия Петровича Миронова.

Первую крупную роль в кино знаменитость сыграла в фильме 1969 года "Возраст согласия". После были съемки в фильмах "Калигула", "О, счастливчик!" и нескольких других, однако настоящую славу Хелен Миррен принесли роли королевских особ.