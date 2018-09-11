В Агстафе произошел сильный пожар, есть пострадавший

11 сентября 2018 10:47

В Агстафинском районе произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), в селе Гырылы на площади 30 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции вспомогательной постройки общей площадью 40 кв.м, передает Day.Az.

Во время пожара 1 человек получил ожоги.

Остальная часть строения была защищена от пожара.

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