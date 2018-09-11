В Агстафе произошел сильный пожар, есть пострадавший
11 сентября 2018 10:47 166
В Агстафинском районе произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), в селе Гырылы на площади 30 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции вспомогательной постройки общей площадью 40 кв.м, передает Day.Az.
Во время пожара 1 человек получил ожоги.
Остальная часть строения была защищена от пожара.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:47 136
На Каспии произошло землетрясение
-
10 Сен. 15:30 5 504
-
10 Сен. 22:35 4 924
-
10 Сен. 12:59 4 590
-
06:15 3 948
-
10 Сен. 14:59 3 689