В Агстафе произошел сильный пожар, есть пострадавший

В Агстафинском районе произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), в селе Гырылы на площади 30 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции вспомогательной постройки общей площадью 40 кв.м, передает Day.Az.

Во время пожара 1 человек получил ожоги.

Остальная часть строения была защищена от пожара.