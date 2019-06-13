https://news.day.az/society/1128746.html Спецоперация СГБ Азербайджана: Задержан глава информационных сайтов В результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении преступления - государственной измены, задержан гражданин Азербайджана, учредитель информационных сайтов "xeberman.com" и "press-az.com" Асланов Полад Исрайыл оглы 1989 года рождения.
Спецоперация СГБ Азербайджана: Задержан глава информационных сайтов
В результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении преступления - государственной измены, задержан гражданин Азербайджана, учредитель информационных сайтов "xeberman.com" и "press-az.com" Асланов Полад Исрайыл оглы 1989 года рождения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в СГБ.
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