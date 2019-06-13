В результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении преступления - государственной измены, задержан гражданин Азербайджана, учредитель информационных сайтов "xeberman.com" и "press-az.com" Асланов Полад Исрайыл оглы 1989 года рождения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в СГБ.

Новость обновляется

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!