В Государственном театра юного зрителя прошел финал азербайджанской Юниор Лиги КВН, организованный Азербайджанским клубом веселых и находчивых при поддержке министерства молодежи и спорта, министерства образования, Фонда молодежи, Главного управления молодежи и спорта Баку и Союза молодежных студенческих организаций, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В праздничном вечере за титул самых веселых и находчивых сезона сразились команды - "АтоМы" (школа №23), "Ничего Личного" (школа номер 189-190), "Палата номер 6" (школа - лицей № 6), "Фиксики" (Технико - гуманитарный лицей №16), "Сборная 17-ой школы", "Чебупели" (школа №167), "21 век" (Общеобразовательный комплекс XXI век).

Команды соревновались в двух конкурсах - "Приветствие" и "Биатлон". Игру вели известные молодые квнщики Энвер Исмаилов и Рауль-Фикрет Азизли. Интересные и оригинальные номера финалистов доставили "головной боли" жюри, в состав которого вошли - руководитель Азербайджанской лиги КВН Рашад Азизов, актриса, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина, заслуженная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева, композитор Иса Меликов, радиоведущий и ди-джей Эмиль Насиров.

Финал запомнился искрометным юмором, большим количеством убойных шуток и невероятно позитивной атмосферой в зале. Каждая из команд старалась доказать, что именно они самые-самые! Выбор был труден, но надо было выявить победителя.

В результате напряженной борьбы и набранных баллов, победителем была объявлена команда "Сборная 17-ой школы" из поселка Ахмедлы. Второе место у ребят из "Палаты номер 6", третье - самые юные участники сезона "Фиксики".

Жюри также отметило финалистов именными номинациями. Приз "Лучший актер" получил фронтмен команды "Сборная 17-ой школы" Сакиф Магеррамов, а "Лучшая актриса" - Исмет Гулиева из команды "Ничего Личного". Почетный диплом "Самой креативной команды" достался "Фиксикам", которые покорили жюри и зрителей своей непосредственностью и искренностью.

Подводя итоги сезона, Рашад Азизов поблагодарил всех квнщиков за вклад в развитие школьного КВН в стране, и отметил интересный факт: "22 года назад в Баку состоялся финал КВН, в котором участвовали городские школы и одна команда из поселка Ахмедлы. Это также была школа №17, но тогда они проиграли. И вот сегодня, спустя столько лет, команда из Ахмедлы взяла реванш и победила городские школы, с чем мы ее от души поздравляем!"

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

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