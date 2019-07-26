В Кюрдамирском районе Азербайджана идет реконструкция двух автомобильных дорог - Каррар - Багман-Боюк Кенгерли и Шильян-Гарасу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Дорожные проекты, реализуемые в этом году в Кюрдамирском районе, - это автомобильные дороги протяженностью 51,2 км, охватывающие пять населенных пунктов с населением порядка 10 тыс. человек.

Транспортная связь между населенными пунктами, которые охватывают эти две дороги, была в очень плохом состоянии. В рамках проводимых работ капитально восстанавливаются два автомобильных моста - двухпролетного и четырехпролетного.

На завершающем этапе проектов будут построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, информационные щиты, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что реконструкция вышеназванных дорог облегчит выезд местного населения на автотрассу Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, обеспечит удобное передвижение в райцентр и другие районы, грузовые и пассажирские перевозки, будет способствовать развитию сельского хозяйства.

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