https://news.day.az/society/1143646.html Вниманию водителей: будьте осторожны на этих улицах
Вниманию водителей: будьте осторожны на этих улицах
В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сегодня с 22:00 будет проводить работы по нанесению дорожной разметки на улице Шарифзаде Ясамальского района Баку.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, по этой причине Госагентство призывает водителей соблюдать осторожность, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения, при движении по этой улице.
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