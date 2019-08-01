В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сегодня с 22:00 будет проводить работы по нанесению дорожной разметки на улице Шарифзаде Ясамальского района Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, по этой причине Госагентство призывает водителей соблюдать осторожность, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения, при движении по этой улице.

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