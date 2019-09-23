В Баку открыли дорогу, которую водители ждали 7 лет
Восстановлено движение автотранспорта на участке от пересечения улиц Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде до ул. Дж. Мамедгулузаде (Центральный военный госпиталь) в Насиминском районе Баку, который семь лет оставался закрытым в связи со строительством новой станции метро. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Пока на данной территории в эксплуатацию введена одна двухполосная проезжая часть четырехполосной дороги, поскольку строительство станции метро не завершено.
Сданный в эксплуатацию участок ул. Джейхуна Салимова разрядит транспортный поток по Тбилисскому проспекту и на ее пересечениях с другими улицами.
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