На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация о пожаре в одной из комнат 3-комнатной квартиры многоэтажного здания по адресу ул. Нахчыванского Низаминского района Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В результате их действий пожар был потушен за короткое время.

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