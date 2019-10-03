https://news.day.az/society/1162499.html В бакинской многоэтажке произошел пожар - ФОТО
В бакинской многоэтажке произошел пожар - ФОТО
На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация о пожаре в одной из комнат 3-комнатной квартиры многоэтажного здания по адресу ул. Нахчыванского Низаминского района Баку.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В результате их действий пожар был потушен за короткое время.
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