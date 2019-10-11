На автомобильной дороге Джибир-Хезре-Муджуг-Судур в Гусарском районе Азербайджана продолжаются работы по реконструкции. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Протяженность дороги четвертой технической категории составляет 46 км.

В двух местах дороги строятся однопролетные железобетонные мосты.

На заключительной стадии реконструкции будут установлены дорожные знаки, информационные щиты, указатели километража, нанесена дорожная разметка.

Реконструкция дороги в Гусарском районе облегчит перемещение жителей 14 окрестных населенных пунктов с населением 8 тыс. человек, сыграет важную роль в развитии туризма и сельского хозяйства в регионе.

Работы по реконструкции дороги планируется завершить в течение 2020 года.

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