В Гусаре ремонтируют эту дорогу - ФОТО
На автомобильной дороге Джибир-Хезре-Муджуг-Судур в Гусарском районе Азербайджана продолжаются работы по реконструкции. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Протяженность дороги четвертой технической категории составляет 46 км.
В двух местах дороги строятся однопролетные железобетонные мосты.
На заключительной стадии реконструкции будут установлены дорожные знаки, информационные щиты, указатели километража, нанесена дорожная разметка.
Реконструкция дороги в Гусарском районе облегчит перемещение жителей 14 окрестных населенных пунктов с населением 8 тыс. человек, сыграет важную роль в развитии туризма и сельского хозяйства в регионе.
Работы по реконструкции дороги планируется завершить в течение 2020 года.
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