https://news.day.az/society/1165931.html В этих частях Баку будут перебои в подаче газа
В этих частях Баку будут перебои в подаче газа
Сегодня с 09:00 до 18:00 в районном центре и ряде населенных пунктов Билясувара будут перебои в газоснабжении. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Перебои связаны с работами по наладке, замене газового оборудования и устранению утечек газа на линии среднего давления.
В эти же часы в ряде сел и в один поселок Геранбойского района будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой газовой линии.
С 10:00 газ на территории поселков Ени Сураханы и Бюльбюля Сураханского района Баку будет подаваться с ограничениями в связи с устранением выявленных утечек газа.
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