Сегодня с 09:00 до 18:00 в районном центре и ряде населенных пунктов Билясувара будут перебои в газоснабжении. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Перебои связаны с работами по наладке, замене газового оборудования и устранению утечек газа на линии среднего давления.

В эти же часы в ряде сел и в один поселок Геранбойского района будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой газовой линии.

С 10:00 газ на территории поселков Ени Сураханы и Бюльбюля Сураханского района Баку будет подаваться с ограничениями в связи с устранением выявленных утечек газа.

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