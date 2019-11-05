Подходит к концу реализация проекта по расширению до четырех полос 16-километровой части (101-117 км) автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В настоящее время на вышеуказанном участке магистрали идут последние завершающие работы, и к концу 2019 года 16-километровый участок дороги планируется ввести в строй.

В результате работ по реконструкции проезжая часть дороги расширена с 7,5 метров до 15 метров. На этом участке магистрали построено два трехпролетных автомобильных моста - на 107-м километре через реку Аджидере протяженностью 62,2 метра и на 114,5 км - над рекой Пирсаатчай - 107,2 метра.

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