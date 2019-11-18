Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает реконструкцию автомобильных дорог по маршруту Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг, протяженностью 35,9 километра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дорога реконструируется в нескольких направлениях - Хачмаз-Абильятаг (20,5 километра), на участке в селе Гаргалыг (7,7 км) и подъездные дороги к семи селам - Гарачы, Гюльалан, Джигатай, Гарабаглы, Агчай, Илхысы и Ниязоба, общей протяженностью 7,7 километра.

После завершения ремонтно-строительных работ, население указанных населенных пунктов, численностью почти в шесть тысяч, будут пользоваться новой дорогой высокого качества. Дорога реконструируется в соответствии с четвертой технической категорией.

Общая ширина двухполосной дороги - 10 метров.

В данный момент укладывается асфальтобетонное покрытие.

В необходимых местах будут установлены дорожные знаки, информационные щиты, указатели километража и нанесена дорожная разметка.