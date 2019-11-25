Влияние природных факторов, снежные завалы и оползни, камнепады приводят к частому закрытию дороги Губа-Хыналыг, введенной в эксплуатацию в 2007 году. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

С точки зрения туристической значимости села Хыналыг и с позиции удобного передвижения по альтернативной дороге, возникла необходимость в реконструкции автодороги Губа-Сусай, протяженностью 24 км и строительства продолжающейся части этой дороги - Сусай-Хыналыг, протяженностью 30 км, а также автодороги ведущей в горное село Грыз, расположенное в 4,8 км от этой дороги.

Строительные работы, стартовавшие некоторое время назад, продолжаются, уже завершаются работы в направлении дороги Алпан-Кюркюн-Сусай, отходящей от 9-го километра автодороги республиканского значения Губа-Гусар. Протяженность этого отрезка дороги Губа-Сусай-Хыналыг - 24 км.

Двухполосная дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией. Ширина проезжей части шесть метров. На автодороге Алпан-Кюркюн-Сусай построены два двухпролетных моста, протяженностью 61 и 66 метров. По всей дорогие идут последние завершающие работы.

Очередной этап проекта охватывает работы по строительству дороги Сусай-Хыналыг (30 км) и автодороги, ведущей в горное село Грыз, расположенное в 4,8 км от этой дороги. В настоящее время проводятся земляные работы.

Таким образом, общая протяженность нового реализуемого проекта дорожной инфраструктуры составит 58,8 км.

Завершить строительство дороги в направлении села Хыналыг планируется в течение 2020 года.

Реконструированная дорога соединит 8 населенных пунктов, в которых проживает около восьми тысяч человек, а также село Хыналыг, имеющее древнюю историю (5 тыс. лет), расположенное на высоте 2350 метров над уровнем моря, с автодорогой Губа-Гусар, что существенно облегчит пассажирские и грузоперевозки. Более того, строительство дороги расширит туристический потенциал страны и будет способствовать созданию новых туристических маршрутов.