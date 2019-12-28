В Кюрдамирском районе реализованы три проекта дорожной инфраструктуры, общей протяженностью 85,2 километра. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что проекты охватывают такие автомобильные дороги, как Каррар-Багман-Беюк Кянгярли, Шильян-Гарасу и Пирили-Мурадхан-Сор-сор.

"Данные автомобильные дороги охватывают восемь населенных пунктов, в которых проживают порядка 20 тысяч человек. Ранее транспортное сообщение между населенными пунктами, охватываемыми автомобильными дорогами Каррар-Багман-Беюк Кянгярли, Шильян-Гарасу и Пирили-Мурадхан-Сор-сор, находилось в очень плохом состоянии", - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что в рамках проектов были проведены работы по прокладке и замене на новые водоотводных труб. Для этого были использованы круглые металлические и железобетонные трубы различного диаметра.

Реконструкция автомобильных дорог Каррар-Багман-Беюк Кянгярли, Шильян-Гарасу и Пирили-Мурадхан-Сор-сор облегчила жителям Кюрдамирского района легкий выезд на автодорогу Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, а также в райцентр и другие районы, облегчила пассажирские и грузоперевозки.