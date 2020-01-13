https://news.day.az/society/1193541.html В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО
В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО
В дождливую погоду в автомобильных туннелях и подземных пешеходных переходах в Баку были проведены работы по предотвращению скопления дождевых вод. Об этом сообщили Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Все автомобильные тоннели на дорогах в Баку, а также подземные пешеходные переходы были очищены от дождевых и сточных вод.
Госагентство автомобильных дорог просит граждан, пользующихся автомобильными туннелями и пешеходными переходами, соблюдать чистоту, чтобы не возникало проблем с пропускной способностью систем ливневой канализации.
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