В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО

В дождливую погоду в автомобильных туннелях и подземных пешеходных переходах в Баку были проведены работы по предотвращению скопления дождевых вод. Об этом сообщили Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Все автомобильные тоннели на дорогах в Баку, а также подземные пешеходные переходы были очищены от дождевых и сточных вод.

Госагентство автомобильных дорог просит граждан, пользующихся автомобильными туннелями и пешеходными переходами, соблюдать чистоту, чтобы не возникало проблем с пропускной способностью систем ливневой канализации.