https://news.day.az/society/1193691.html Кабмин изменил правила приема в магистратуру
Кабмин изменил правила приема в магистратуру
Кабинет Министров принял решение об изменении правил приема в магистратуры высших учебных заведений и Национальной академии наук.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно решению, изменения, как и в международной практике, предусматривают проведение вступительного экзамена в магистратуру только в один этап - оценку уровня интеллекта (логического мышления), знаний по информатике и иностранному языку.
Следует отметить, что в настоящее время экзамены проводятся в два этапа:
I этап - оценка уровня интеллекта (логического мышления), знаний по информатике и иностранному языку;
II этап - оценка знаний по специальности.
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