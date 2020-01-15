https://news.day.az/society/1194145.html В Азербайджане отремонтировано свыше 1300 км автомобильных дорог
В Азербайджане отремонтировано свыше 1300 км автомобильных дорог
По итогам 2019 года в Азербайджане было отремонтировано и введено в эксплуатацию до 1376 километров автомобильных дорог.
Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, передает Day.Az.
Мамедов отметил, что расширение дорог и создание магистралей позволило повысить лимит скорости грузовых автомобилей до 80 километров в час, а легковых до - 90-110 километров в час.
По словам Мамедова, высококачественные и безопасные дороги - важный фактор общественного благополучия и экономического развития Азербайджана.
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