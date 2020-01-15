В Азербайджане отремонтировано свыше 1300 км автомобильных дорог

По итогам 2019 года в Азербайджане было отремонтировано и введено в эксплуатацию до 1376 километров автомобильных дорог.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, передает Day.Az.

Мамедов отметил, что расширение дорог и создание магистралей позволило повысить лимит скорости грузовых автомобилей до 80 километров в час, а легковых до - 90-110 километров в час.

По словам Мамедова, высококачественные и безопасные дороги - важный фактор общественного благополучия и экономического развития Азербайджана.