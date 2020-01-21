https://news.day.az/society/1195839.html В Баку строится новая дорога

В Баку строится новая дорога

Общество, 21 января 2020 17:01 574

На территории Ясамальского района Баку продолжаются работы по строительству новых дорог. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что речь идет о новой дороге, соединяющей Бакинскую кольцевую автомобильную дорогу с жилым массивом "Ени Ясамал", а также улицей Дадаша Буниятзаде. Протяженность новой дороги, строительство которой ведется быстрыми темпами, составляет 1,2 километра. Дорога состоит из двух полос движения. Ширина дорожного полотна составляет 10 метров, ширина проезжей части - шесть метров.

Согласно сообщению, в соответствии со строительным проектом, на территории, протяженностью 700 метров, построен новый дорожный участок, проведена соответствующая работа по профилированию дороги. Затем была заложена основа дороги, предусмотренной проектом толщины. В соответствии со строительными нормами и стандартами на следующем этапе начаты работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия, которые также продолжаются быстрыми темпами. В остальной части дороги также планируется демонтировать существующее покрытие и заменить новым.

Со строительством новой дороги на Бакинской кольцевой автодороге будет создано еще одно новое соединение с жилым массивом Ясамал. В результате, при въезде водителей в новый Ясамальский жилой массив, в частности, в пиковые часы дня, плотность транспорта и пробки значительно снизятся. Это, в свою очередь, создаст условия для того, чтобы водители могли добраться до нужного адреса без лишних сложностей и потери времени.

Отметим, что на заключительном этапе проекта предусмотрено создание автобусных остановок в 4 местах, установка дорожных знаков и указателей вдоль дороги, прокладка горизонтальных линий разметки дороги, а также создание системы освещения.

В ближайшие месяцы планируется завершить строительные работы для создания новой дорожной развязки.

Напомним, что в 2019 году на территории Ясамальского района города Баку построена и сдана в эксплуатацию новая соединительная дорога длиной 800 метров, с выходом в парк Гусейна Джавида по улице Шафаят Мехтиева.

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