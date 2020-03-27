Ибрагим Мамедов: Наблюдения последних трех дней показывают, что люди не хотят следовать карантинному режиму

Сегодня в Азербайджане выявлено самое большое число случаев заражения коронавирусом, и число пациентов в больницах особого режима достигло 104.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эфире АзТВ глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Карантинный режим допускает наложение штрафов и принуждение. Но подобные меры пока не принимаются, есть надежда, что люди поймут свою ответственность. Поэтому на сегодняшнем заседании оперативного штаба при Кабинете министров городским и районным исполнительным органам было поручено строго соблюдать требования карантинного режима. Наблюдения последних трех дней показывают, что люди не хотят следовать карантинному режиму", - сказал Ибрагим Мамедов.