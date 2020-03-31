https://news.day.az/society/1218269.html Совет печати обнародовал рекомендации журналистам, работающим в режиме особого карантина
Совет печати обнародовал рекомендации журналистам, работающим в режиме особого карантина
В решении о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны от 30 марта 2020 года, предусматривающем применение особого режима на территории Азербайджана, средства массовой информации обозначены в числе сфер, которым разрешается продолжать свою деятельность при условии неукоснительного соблюдения требований и рекомендаций.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Совет печати Азербайджана, об этом говорится в рекомендациях структуры относительно деятельности средств массовой информации в период особого режима.
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