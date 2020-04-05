https://news.day.az/society/1220296.html В Азербайджане зарегистрировано около 500 тысяч разрешений для физических лиц
В Азербайджане зарегистрировано около 500 тысяч разрешений для физических лиц
Пятого апреля на запросы граждан через "Систему получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима" начали предоставляться разрешения.
Об этом сообщили Trend в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, передает Day.Az.
В связи с получением разрешений для сотрудников, были зарегистрированы 494 307 разрешений посредством портала icaze.e-gov.az, в том числе 32 112 - для государственных и частных организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
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