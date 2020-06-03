В этом году Хадж для азербайджанцев может не состояться

В этом году Хадж для азербайджанских паломников может быть отложен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В Управлении напомнили, что на счет паломничества из Саудовской Аравии информации не поступало, и если этого не случится и в ближайшее время, то совершить Хадж не получится: "Он сопровождается определенными процедурами, то есть это прием документов, организация авиарейсов и прочее. Все это требует времени. Если в этом месяце от Саудовской Аравии поступит информация и прием документов возобновится, то Хадж будет организован, но в следующем месяце уже будет поздно".

Отметим, что до введения карантинного режима в Азербайджане для совершения Хаджа обратились более 250 человек.

После того, как с 24 марта в Азербайджане стал применяться карантинный режим из-за пандемии коронавируса, документы для совершения паломничества не принимаются.

Прием документов начался с 27 января.

Отметим, что паломничество стоит 4 490 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 4 285 долларов. Цена выросла в связи с ростом цен на гостиничные услуги и введением визовых сборов.