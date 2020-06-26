https://news.day.az/society/1248039.html Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
26 июня в Азербайджане местами до утра шли грозовые дожди, в отдельных местах усиливался западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Интенсивнее всего дождь шел в Огузе (16 мм).
Самая большая скорость ветра наблюдалась в Баку и на Абшеронском полуострове - 28 м/с, высота волн на станции Нефтяные Камни досигла 3,2 метра.
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