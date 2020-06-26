Обнародована фактическая погода в Азербайджане

26 июня в Азербайджане местами до утра шли грозовые дожди, в отдельных местах усиливался западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Интенсивнее всего дождь шел в Огузе (16 мм).

Самая большая скорость ветра наблюдалась в Баку и на Абшеронском полуострове - 28 м/с, высота волн на станции Нефтяные Камни досигла 3,2 метра.