Арестован сын главврача, сбивший насмерть 2 пешеходов в Сабирабаде

7 июля в Сабирабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 7 июля около 13:00 на проспекте Муган города Сабирабад управляемый К.Насирли автомобиль марки Mercedes Benz сбил 2 пешеходов - Баны Алиеву и ее дочь Хадие. От полученных травм мать и дочь скончались на месте происшествия.

По факту в Сабирабадском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР, назначены соответствующие экспертизы. В отношении водителя Кямрана Насирли избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

Отметим, К.Насирли является сыном главврача Туберкулезного диспансера Сабирабадского района Расима Насирова.