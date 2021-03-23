83-летний Ариф Бабаев через 28 лет вернулся в родное село, полностью разрушенное армянами

Всемирно известный исполнитель мугама, 83-летний ханенде, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", профессор Национальной консерватории, народный артист Азербайджана Ариф Бабаев спустя 28 лет вернулся в родное село Сарыгаджилы Агдамского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Трогательные кадры были представлены на передаче Лалы Азерташ на Xazar TV.

Напомним, что до 23 июля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали большую часть территории Агдамского района. Вынужденными переселенцами стали около 130 тыс. человек, около шести тысяч стали шехидами. Агдам фактически стал городом-призраком. Был освобожден 20 ноября 2020 года. Агдам был разрушен армянами до основания. Сегодня здесь только опустевшие улицы, поросшие бурьяном, и руины разрушенных зданий. Чудом уцелела лишь Джума мечеть.

Именно в этом селе Сарыгаджилы 20 февраля 1938 года родился вписавший свое имя золотыми буквами в историю национальной культуры прославленный исполнитель мугама Ариф Бабаев, на протяжении многих лет пропагандирующий древнее музыкальное искусство нашего народа. К большому сожалению, он так и не увидел родной дом и не смог поклониться могиле родителей, уничтоженных армянскими вандалами. Тем не менее, Ариф Бабаев благодарил Всевышнего за то, что ему было суждено увидеть освобожденные от армянской оккупации земли Азербайджана. Ханенде выразил признательность Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и доблестной армии, освободившей за счет героизма и отваги наши земли. Ариф Бабаев также посетил Джума мечеть и воздал молитвы Всевышнему о процветании нашего народа и страны, встретился с солдатами, посидел с ними за праздничным столом Новруза, выразил свои пожелания. Была почтена память шехидов и высказаны слова о доблести героев, которые ценой своей жизни и крови приблизили эти счастливые мгновения жизни для миллионов граждан страны и соотечественников, проживающих за рубежом. В заключении был зажжен праздничный огонь Новруза. На передаче Лала Азерташ также рассказала о вандализме армян.