Скончался бывший председатель AzTV, доктор филологических наук, профессор Низами Худиев.

Об этом АПА сообщил его брат Азер Худиев, передает Day.Az.

По его словам, Н.Худиев, который некоторое время назад вылечился от коронавируса, умер сегодня.

Низами Худиев родился 1 апреля 1949 года в Шахбузском районе. Получил высшее образование в Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете.

С 1994 года по 1996 год был ректором Азербайджанского Государственного Педагогического Университета.

Низами Худиев 12 ноября 1995 года был избран депутатом Милли Меджлиса. 5 ноября 2000 года Низами Худиев вновь был избран депутатом Милли Меджлиса.

В 2005-2006 годах занимал должность председателя закрытого акционерного общества "Азербайджанское телевидение и радиовещание".