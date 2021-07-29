В Ходжалы обнаружены боеприпасы

Продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях сотрудниками полиции.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского межрайонного отдела охраны, вблизи служебного поста на территории села Чанагчы Ходжалинского района было обнаружено и изъято большое количество боеприпасов - 1 пулемет, 3 автомата, 7 гранат различных типов, 1 гранатомет, 2 магазина, 269 патронов различного калибра.