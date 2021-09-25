Азербайджанское судно «Шаир Сабир» вышло в первый рейс после капремонта

Универсальное грузовое судно "Шаир Сабир", загруженное местным карбамидом, отбыло в направлении Турции, сообщили в субботу Day.Az в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно информации, на судоремонтно-строительном заводе "Зых" завершился капитальный ремонт судна "Шаир Сабир", принадлежащего флотилии ASCO.

"В соответствии с планом работ произведен ремонт основного и вспомогательного двигателей судна, механизмов (насосов) и воздушных компрессоров. Также на судне проведены работы по установке труб, электромонтажу, автоматике и сварке корпуса", - говорится в сообщении ЗАО.

Как отмечается, подводная и надводная части судна, машинное отделение и палуба были очищены абразивным песком и покрашены. Жилые и служебные комнаты экипажа были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

"После завершения ремонта судно успешно прошло соответствующие проверки и вновь было возвращено на грузоперевозки в водах вне Каспийского моря. Итак, судно "Шаир Сабир", загруженное местным карбамидом, отправилось в направлении Турции", - сказали в ЗАО.

Отметим, что судно "Шаир Сабир" с 2016 года плавает во внешних водах под флагом Азербайджана. Судно длиной 108,33 метра и шириной 16,74 метра обладает грузоподъемностью в 5,2 тысячи тонн.