Названо количество услуг в пакете по обязательному медстрахованию

В Азербайджане в пакет услуг по обязательному медстрахованию входит 2 550 услуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила координатор департамента по медицинским вопросам Сабина Гулиева на странице Государственного агентства обязательного медстрахования в Facebook.

Она отметила, что, несмотря на то, что обязательное медстрахование применяется по всей стране с апреля, граждане не знают, как пользоваться услугами.

"Для этого граждане должны выбрать семейного врача. Невозможно пользоваться услугами без направлений в частные медучреждения. Медуслугами, не входящими в пакет услуг, гражданин может пользоваться за свой счет. Лекарственные препараты для амбулаторного лечения пока не входят в услуги", - сказала Сабина Гулиева.