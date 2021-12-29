Главная христианская молитва впервые прозвучала на азербайджанском языке

В минувшее воскресенье в Кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку во время воскресной литургии молитва Господня "Отче наш" впервые прозвучала на азербайджанском языке.

Литургию в тот день возглавил находящийся с визитом в Азербайджане архиепископ Пятигорский и Черкесский, ВРИО управляющего Бакинской и Азербайджанской епархией Феофилакт.

Прокомментировать факт перевода на азербайджанский язык самой главной христианской молитвы мы попросили cекретаря Бакинского епархиального управления архимандрита Алексия (Никонорова).

"Молитва "Отче наш" является самой важной и главной молитвой в христианской духовной практике. Не случайно ее называют молитвой Господней - ведь ее словами Своих последователей научил молиться Сам Христос на страницах Евангелия. Молитва эта переведена, наверное, на все языки мира, в том числе теперь и на азербайджанский", - сказал наш собеседник.

По словам архимандрита Алексия, общеизвестно, что последование важнейшего православного богослужения - литургии - состоит в основном из песнопений. Псалмы, молитвы, священные гимны исполняются хором. В то же время не секрет, что прихожанами и посетителями православных храмов страны являются по большей части граждане Азербайджана, и для многих из них азербайджанский является родным языком. Поэтому объяснимо желание любого человека иметь возможность общаться с Богом в молитве на своем родном языке, иметь возможность читать священные тексты, понимая их, участвовать в богослужении, которое будет иметь такие нотки, на которые способно отозваться сердце, считает секретарь Бакинской епархии.

"Не случайно архиепископ Феофилакт, совершавший воскресную литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц города Баку, во время которой впервые была исполнена хором молитва Господня на азербайджанском языке, заметил, что "в этой мелодии слышатся и колыбельная матери, и наставление отца, и благодарность старших, и радость детей".

Музыку для молитвы на мотивы родных азербайджанских мелодий написал регент архиерейского хора, заслуженный деятель искусств Азербайджана, талантливый хормейстер Вагиф Мастанов.

Теперь на каждой воскресной и праздничной литургии будет звучать эта мелодия, сопровождающая слова самой дорогой молитвы, помогая каждому верующему сердцу вступить в свой личный диалог с Небесным Отцом", - сказал архимандрит Алексий.

Лейла Таривердиева