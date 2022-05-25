https://news.day.az/society/1464811.html Пожар в жилом доме в Масазыре - ОБНОВЛЕНО
Пожар в жилом доме в Масазыре - ОБНОВЛЕНО
12:10
Пожар в жилом доме в поселке Масазыр Абшеронского района потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
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11:47
В Абшеронском районе в жилом доме случился пожар.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в одном из зданий, расположенных в "Abşeron Gənclər şəhərciyi".
Как сообщается, горела шахта лифта здания. На место происшествия были привлечены пожарные Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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