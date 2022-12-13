https://news.day.az/society/1518917.html В Товузе женщина отравилась угарным газом
В Товузе женщина отравилась угарным газом
В селе Бозалганлы Товузского района зафиксирован факт отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница Гюлюзар Мамедова (1988 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате дома, где она проживает.
Пострадавшая была доставлена в больницу.
Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре