В Товузе женщина отравилась угарным газом
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В селе Бозалганлы Товузского района зафиксирован факт отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница Гюлюзар Мамедова (1988 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате дома, где она проживает.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

Ее состояние оценивается как удовлетворительное.