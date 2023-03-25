Вниманию водителей!

Бакинское транспортное агентство, по согласованию с Главным управлением государственной дорожной полиции, приступило к установке знаков на 14 участках дорог в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и эффективного управления транспортными потоками.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, на указанных участках дорог поэтапно устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Дорожные знаки с указанием максимальной скорости устанавливаются в первую очередь на проспекте Гейдара Алиева, шоссе Мардакян - Загульба, проспекте Микаила Алиева и Биби-Эйбатской дороге.

"Просим водителей соблюдать новое ограничение скорости, введенное в соответствии с требованиями дорожных знаков.

Отметим также, что статистика показывает, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий на территории столицы является высокий скоростной режим. Оптимизация допустимых скоростных пределов на автомобильных дорогах нашла отражение и в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении ведомства.