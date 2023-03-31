Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Афтандила Исрафилова

Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана Афтандила Исрафилова, который был госпитализирован 27 марта.

Как сообщила АПА дочь известного гармониста Хаджар Исрафилова, ее отец в настоящее время проходит лечение в одной из больниц, передает Day.Az.

"Состояние его здоровья оставляет желать лучшего, нет никакой положительной динамики", - сказала она.

Напомним, что народный артист был госпитализирован в ноябре прошлого года в связи с ухудшившимся самочувствием. Позже музыканта выписали из больницы, однако в декабре вновь привезли в клинику. После длительного лечения артиста отпустили домой.