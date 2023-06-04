https://news.day.az/society/1570468.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), девять человек выздоровели.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в целом в стране выявлено 831 861 факт заражения, из них 821 548 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 36 активных больных. Всего скончались 10 277 человек.
За последние сутки в стране проведены 646 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 626 218.
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