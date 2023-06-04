В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), девять человек выздоровели.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в целом в стране выявлено 831 861 факт заражения, из них 821 548 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 36 активных больных. Всего скончались 10 277 человек.

За последние сутки в стране проведены 646 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 626 218.