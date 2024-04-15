В Азербайджане выпал снег

По состоянию на 9:00 15 апреля в северных и западных районах наблюдалась нестабильная погода, в некоторых местах прошли дожди, ливни, в Шахдаге выпал снег.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, высота снежного покрова в Шахдаге составила 9 см.

14 апреля северо-западный ветер в Нафталане усилился до 18 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 22 градуса , в НАР 20-25 градусов, в горных районах 17 градусов.

Дождливая погода прекратится вечером 15 апреля. Ожидается, что 16-17 числа погода на территории страны будет стабильной, днем без осадков, будет дуть южный ветер.

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