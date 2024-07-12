МВД Азербайджана назвало количество зарегистрированных с начала года преступлений

За 6 месяцев текущего года государственными учреждениями, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, зарегистрированы 18 518 преступлений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании коллегии министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев текущего года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что 94,5 процента из них были правонарушениями, которые были расследованы органами внутренних дел и прокуратуры в процессуальном порядке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 21,7%, преступлений против собственности - на 11,4%, краж со взломом - на 38,9%, разбоев - на 10,3%, грабежей - на 41,3%, преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 27,4%, совершенных ранее судимыми лицами - на 3,9%.

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