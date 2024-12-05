Теймур Мусаев и посол Бельгии обсудили важность обмена опытом для медспециалистов

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.

Об том в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

"Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев указал на наличие условий для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов наших стран.

Теймур Мусаев также отметил возможности организации тренингов для медицинских работников по обмену опытом и повышению квалификации. По словам министра, существует потенциал для сотрудничества в сфере фарминдустрии.

В свою очередь, Жюльен де Фрепон выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с министерством здравоохранения Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.