Теймур Мусаев и посол Бельгии обсудили важность обмена опытом для медспециалистов
В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.
Об том в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.
"Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев указал на наличие условий для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов наших стран.
Теймур Мусаев также отметил возможности организации тренингов для медицинских работников по обмену опытом и повышению квалификации. По словам министра, существует потенциал для сотрудничества в сфере фарминдустрии.
В свою очередь, Жюльен де Фрепон выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с министерством здравоохранения Азербайджана.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.
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