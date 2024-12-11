Авария в Баку

В Сабаильском районе Баку на пересечении улицы Зарифы Алиевой и проспекта Бюльбюля произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в результате аварии светофор на перекрестке пришел в негодность.

В Центре интеллектуального управления транспортом МВД заявили, что в скором времени будет установлен новый светофор для обеспечения безопасности дорожного движения.