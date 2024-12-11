https://news.day.az/society/1714603.html Авария в Баку В Сабаильском районе Баку на пересечении улицы Зарифы Алиевой и проспекта Бюльбюля произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД. Так, в результате аварии светофор на перекрестке пришел в негодность.
Авария в Баку
В Сабаильском районе Баку на пересечении улицы Зарифы Алиевой и проспекта Бюльбюля произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Так, в результате аварии светофор на перекрестке пришел в негодность.
В Центре интеллектуального управления транспортом МВД заявили, что в скором времени будет установлен новый светофор для обеспечения безопасности дорожного движения.
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