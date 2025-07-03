Прогноз погоды на пятницу

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 55-60%.

В горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. Местами возможны кратковременный ливень, град. Ночью и утром в некоторых местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днем 28-32° тепла, в горах ночью 6-10° тепла, днем 13-18° тепла.