В Баку прошел последний день Весеннего Кубка Azfar Business League по мини-футболу - ФОТО - ВИДЕО

В Баку прошел последний день Весеннего Кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу - корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходил на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

28 мая в День Республики на стадионе AZFAR Bakcell были cсыграны последние два матча - финал и игра за 3-е место. В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики перед матчами был исполнен государственный гимн страны. На стадионе царила настоящая праздничная атмосфера. Игры привлекли большой интерес футбольных фанатов и болельщиков, которые заполнили трибуны и оказали горячую поддержку командам.

Матч за 3-е место

Polat Yol - Azergold 3-2

Azergold активно вошел в игру и с первых минут пытался попасть в ворота соперника дальними ударами. Один из этих ударов в исполнении Джейхуна Муршудли попал в штангу ворот. После нескольких безуспешных попыток Azergold, Polat Yol на 7-й минуте организовал комбинационную атаку, Наги Нагиев получил пас от Фарида Ягубова и отправил кожаный снаряд в ворота соперника. Polat Yol продолжал давить на оборону соперника, но Ширин Керимов упустил два верных момента и оба раза не смог пробить точно по воротам. На 18-й минуте игрок Polat Yol Арслан Гулиев получил мяч на левом фланге, дриблингом сместился в центр, хитро низом пробил по воротам и увеличил разрыв, 2-0. Три минуты спустя самые активные игроки Azergold Вюсал Насиров и Ямин Агакеримзаде создали комбинационную атаку, Вюсал идеальным пасом вывел Ямина Агакеримзаде на встречу с вратарём и Ямин пробил точно в дальний от голкипера угол и сократил разницу, 2-1. Команды вышли на перерыв с этим счетом.

Во втором тайме первый опасный момент создал Polat Yol. После удара Александра Мехтиева мяч попал в штангу и от неё отлетел прямо к Ширину Керимову, но тот не сумел отправить мяч в пустые ворота. Azergold ответил двумя опасными ударами Вусала Насирова, но вратарь Вюсал Ягубов в обоих случаях спас свою команду.

За две минуты до конца матча атаку Polat Yol точным ударом завершил Мехман Эминов. Наконец, на последней минуте при розыгрыше штрафного мяч был послан игроку Azergold Вюсалу Насирову и он пробил в ближний от вратаря угол, голкипер пропустил мяч между ног и матч закончился со счетом 3-2.

После матча бронзовый призёр турнира, игрок Polat Yol Фарид Ягубов, поделился своими радостными эмоциями: "Нашей главной целью являлась победа в Кубке, но, к сожалению, несмотря на то, что в полуфинале с Azersun соперник остался в меньшинстве, мы из-за собственной ошибки пропустили гол и проиграли. Мы рады, что заняли 3-е место. Мы будем работать больше над собой и попытаемся добиться лучших результатов в последующих турнирах. Я поздравляю своих товарищей по команде".

Финал

Azersun - Universal 5-3

Команды, встретившиеся в полуфинале прошлогоднего Осеннего Кубка, в этот раз столкнулись в финальном матче. Напомним, что в полуфинале Осеннего Кубка Azersun обыграл Universal с крупным счетом 7-0. Таким образом, для Universal игра также носила характер реванша.

Что касается игры, команды продемонстрировали настоящую битву достойную финала. С первых минут Universal начал активно давить на соперника, больше владел мячом и тандем дополняющих друг-друга игроков - высокорослого и атлетичного форварда Джавида Исмайлова и низкорослого, но скоростного 18-летнего вингера Аскера Гумбатова доставил много хлопот Azersun. На 1-й же минуте вратарь Azersun Амир Джафаров отразил опасный выстрел Аскера Гумбатова. Через минуту после розыгрыша штрафного похожий удар Орхана Алиханова из Azersun отбил вратарь Universal Ниджат Ибрагимов. На 4-й минуте после нарушения правил был назначен штрафной в пользу Universal, Хатаи Багиров разыграл мяч и пасовал на Аскера Гумбатова, который точным ударом вонзил его в сетку ворот и открыл счет. После этого Джавид Исмайлов в выгодной ситуации ударом головой отправил мяч за боковую линию. Azersun создал первую серьезную угрозу только в середине первого тайма. Эйюб Эфендиев низом пробил по воротам, но вратарь отбил мяч ногой в хоккейном стиле.

В ответной атаке Джавид Исмайлов технично принял посланный ему мяч грудью и одним движением оставил защитника не у дел, вышел один на один с вратарем, но пробил мимо ворот. На последней минуте первого тайма игрок Azersun Орхан Алиханов мощно пробил издалека, сложилось впечатление, что мяч вонзился в верхний угол ворот. Многим болельщикам показалось, что был гол, но на самом деле мяч коснулся сетки ворот с внешней стороны. Первый тайм завершился 1-0 с преимуществом Universal.

Во втором тайме на 26-й минуте Хатаи Багиров прорвался вперёд по правому флангу и сделал пас на Джавида Исмайлова, который находился в выгодной позиции у ворот. Джавид сильно ударил по мячу и мяч от рук голкипера вонзился в сетку. Через две минуты Azersun наконец-то, удалась результативная атака. Передачу Эшгина Тагиева замкнул Орхан Агаев. На 32-й минуте матча Джавид Исмайлов обманными движениями обвёл защитников соперника и заново увеличил разницу в два мяча, 3-1. Azersun не собирался сдаваться и Джейхун Мирзоев упустил два хороших возможностей для взятия ворот. Наконец, на 43-й минуте матча лучший бомбардир турнира Эйюб Эфендиев, сказал своё слово. Он получил мяч на правом фланге, хладнокровным ударом пробил между двумя соперниками и сократил разницу. Azersun бросил все свои силы на сравнение счёта. В очередной атаке Эйюб Эфендиев получил отличный пас от Орхана Агаева и не попал в пустые ворота. Но на 47-й минуте матча это ему удалось. Эшгин Тагиев послал мяч Эйюбу Эфендиеву, который дежурил у штанги ворот и касанием замкнул передачу отправив мяч в пустые ворота при этом сравняв счет - 3-3. Таким образом, основное время игры завершилось вничью и командам предстояло сыграть два дополнительных тайма по пять минут.

Дополнительное время прошло под преимуществом Azersun. На 53-й минуте матча после передачи Эшгина Тагиева с линии ворот Эйюб Эфандиев забил свой третий гол в финальном матче и 30-й гол в турнире. А во втором дополнительном тайме Джейхун Мирзоев точным ударом установил окончательный счёт матча. Таким образом, несмотря на отставание по ходу матча со счётом 1-3, Azersun совершил камбэк и одержал волевую победу со счетом 5-3 и после Осеннего Кубка также стал победителем Весеннего турнира.

После встречи чемпионы отпраздновали победу вместе со своими болельщиками. Игроки Azersun также поздравили игроков соперника с содержательной игрой.

В завершении состоялась церемония награждения и команды получили награды. Генеральный директор компании ASEP и основатель футбольной школы AZFAR Андрей Сарычев и главный тренер футбольной школы AZFAR Владислав Кадыров вручили медали трём лучшим командам. Команда Azersun стала обладателем двух кубков - Весеннего Кубка и автоматически получила Супер кубок в качестве победителя Осеннего и Весеннего Кубков. Стоит отметить что, по регламенту в случае победы Universal обладателя Супер Кубка пришлось бы выявлять в дополнительном матче.

После игры капитан Universal Заур Ширмамедов поделился своими мыслями: "Соперник был очень сильным. Они нашли одну или две бреши и сравняли счёт, а затем на той же мотивации забили голы в дополнительное время. Мы же не сумели использовать свои возможности. В целом, это была хорошая игра".

Из победителей нападающий Azersun и лучший бомбардир турнира Эйюб Эфендиев ответил на наши вопросы.

- Эйюб, вы стали победителем Весеннего Кубка. Каковы ваши чувства?

- Чувства отличные и мы очень рады быть чемпионами. Соперник был очень сильным. Мы проигрывали по ходу игры, но победили благодаря волевым качествам и усилиям моих товарищей по команде. Мы очень счастливы и надеемся, что эта традиция будет продолжена.

- Вы уже второй турнир подряд становитесь лучшим бомбардиром. В чём ваш секрет?

- Секрет в том, что я пытаюсь правильно распределить свою энергию на поле. Я редко отхожу назад к своей половине поля, в основном играю за центральной линией впереди на половине соперника. Это происходит потому что, если я слишком много буду находиться на своей половине и отрабатывать позади, у меня не хватит сил и энергии играть впереди и забивать мячи. Я берегу свои силы на обводку игроков соперника впереди и на забивание голов. Моя главная цель - играть впереди и забивать как можно больше.

Таким образом, интереснейшее футбольное соревнование, которое длилось около двух месяцев, подошло к концу.

Компания ASEP надеется и в будущем радовать вас новыми престижными турнирами и выражает благодарность за ваш интерес и внимание к Весеннему Кубку.

Подробную информацию о матчах и результатах турнира и статистику матчей можете найти на официальном сайте Бизнес-лиги www.abl.az.

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