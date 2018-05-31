Владислав Кадыров: AZFAR Бизнес-Лига хорошая возможность для пропаганды футбола и здорового образа жизни - ФОТО
28 мая в День Республики состоялись последние игры ABL Весеннего Кубка 2017/18. Перед финальным матчем Trend задал несколько вопросов главному тренеру футбольной школы AZFAR, чемпиону мира 1987 года в составе молодежной Сборной СССР U-16 Владиславу Азизовичу Кадырову. Day.Az представляет читателям данное интервью.
- Владислав Азизович, каковы ваши первые впечатления о турнире?
- По первому впечатлению, честно говоря, турнир мне очень понравился. Мне понравились проведенные игры и сама организация турнира, которую проводит AZFAR. В связи с этим хочу поздравить всех участников и руководителей проекта. Исполняется 100 лет Азербайджанской Демократической Республики. По этому поводу хочу поздравить всех футболистов и руководителей, что именно в такой замечательный день проходят игры за первое и третье место. Желаю всем успехов и хорошей игры.
- Как вы думаете, что этот турнир может подарить нашему футболу?
- В первую очередь, это пропаганда футбола и здорового образа жизни. Люди действительно рады быть тут. Мне известно, что по регламенту на турнире разрешено участвовать игрокам, которые в течение последних четырёх лет не играли на профессиональном уровне. Я видел некоторых футболистов, которые играли у меня и в первой лиге, и в высшей лиге в команде мастеров. Эти люди остались при футболе. Они хоть и работают в каких-то организациях, занимаются своими делами, но все еще играют в футбол, и это очень важно, чтобы эти люди не пропадали. Сегодня на турнир мы привели воспитанников из нашей футбольной школы и это хорошая пропаганда для детей. Чем больше таких турниров, тем больше будет развиваться не только футбол, это во благо здоровья всех людей.
- Давайте поговорим о футбольной школе AZFAR. Сколько времени действует ваша школа?
- Школа открылась 15 января этого года. Несмотря на такой короткий промежуток, к нам приходит достаточно много людей. Сейчас у нас тренируются около 80-85 детей. Пользуясь, случаем хочу сказать, что в нашей школе хорошая организация, инфраструктура и квалифицированные тренеры. Есть очень перспективные ребята. Можно работать над ними и в дальнейшем, кто-то из них, возможно, сыграет в национальной сборной Азербайджана. Как говорится, чем Бог не шутит.
- Вполне возможно. Как известно многие знаменитые бразильские футболисты, такие как Робиньо, Роналдиньо начинали карьеру именно в мини-футболе.