Владислав Кадыров: AZFAR Бизнес-Лига хорошая возможность для пропаганды футбола и здорового образа жизни - ФОТО

31 мая 2018 18:10

28 мая в День Республики состоялись последние игры ABL Весеннего Кубка 2017/18. Перед финальным матчем Trend задал несколько вопросов главному тренеру футбольной школы AZFAR, чемпиону мира 1987 года в составе молодежной Сборной СССР U-16 Владиславу Азизовичу Кадырову. Day.Az представляет читателям данное интервью.

- Владислав Азизович, каковы ваши первые впечатления о турнире?

- По первому впечатлению, честно говоря, турнир мне очень понравился. Мне понравились проведенные игры и сама организация турнира, которую проводит AZFAR. В связи с этим хочу поздравить всех участников и руководителей проекта. Исполняется 100 лет Азербайджанской Демократической Республики. По этому поводу хочу поздравить всех футболистов и руководителей, что именно в такой замечательный день проходят игры за первое и третье место. Желаю всем успехов и хорошей игры.

- Как вы думаете, что этот турнир может подарить нашему футболу?

- В первую очередь, это пропаганда футбола и здорового образа жизни. Люди действительно рады быть тут. Мне известно, что по регламенту на турнире разрешено участвовать игрокам, которые в течение последних четырёх лет не играли на профессиональном уровне. Я видел некоторых футболистов, которые играли у меня и в первой лиге, и в высшей лиге в команде мастеров. Эти люди остались при футболе. Они хоть и работают в каких-то организациях, занимаются своими делами, но все еще играют в футбол, и это очень важно, чтобы эти люди не пропадали. Сегодня на турнир мы привели воспитанников из нашей футбольной школы и это хорошая пропаганда для детей. Чем больше таких турниров, тем больше будет развиваться не только футбол, это во благо здоровья всех людей.

- Давайте поговорим о футбольной школе AZFAR. Сколько времени действует ваша школа?

- Школа открылась 15 января этого года. Несмотря на такой короткий промежуток, к нам приходит достаточно много людей. Сейчас у нас тренируются около 80-85 детей. Пользуясь, случаем хочу сказать, что в нашей школе хорошая организация, инфраструктура и квалифицированные тренеры. Есть очень перспективные ребята. Можно работать над ними и в дальнейшем, кто-то из них, возможно, сыграет в национальной сборной Азербайджана. Как говорится, чем Бог не шутит.

- Вполне возможно. Как известно многие знаменитые бразильские футболисты, такие как Робиньо, Роналдиньо начинали карьеру именно в мини-футболе.

 
 
 
 
 

- Да, но мы тренируемся на таких полях просто потому, что дети сейчас маленькие. В дальнейшем мы будущем переходить на большие поля. Для наших ребят этого поля достаточно. Можно и на большом поле сделать маленький участок и тренироваться. Мы хотим, чтобы в октябре команда нашей футбольной школы AZFAR приняла участие в чемпионате Азербайджана, который проходит под эгидой АФФА.

- В каких возрастных категориях собираетесь принимать участие?

- Сейчас над этим идут работы. На какую возрастную группу больше детей наберем, в той и будем играть.

Сколько возрастных групп имеется в вашей школе?

- У нас есть шесть возрастных групп с 2004 года рождения по 2012 год.

- Благодарим вас за интересную беседу, Владислав Азизович, и желаем вам успехов.

- И вам спасибо. Желаю вам больше таких турниров.

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