В "Валенсии" вирус выявлен у 25 человек

"Валенсия" сильнее остальных клубов испанской Ла Лиги пострадала от пандемии коронавируса. Заразились 10 игроков и 15 представителей персонала, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно информации газеты Marca, вирус COVID-19 был обнаружен у десяти футболистов. Среди них Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Гайя.

Имена остальных игроков не сообщаются.