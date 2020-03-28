https://news.day.az/sport/1217024.html В "Валенсии" вирус выявлен у 25 человек
В "Валенсии" вирус выявлен у 25 человек
"Валенсия" сильнее остальных клубов испанской Ла Лиги пострадала от пандемии коронавируса. Заразились 10 игроков и 15 представителей персонала, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Согласно информации газеты Marca, вирус COVID-19 был обнаружен у десяти футболистов. Среди них Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Гайя.
Имена остальных игроков не сообщаются.
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