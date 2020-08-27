https://news.day.az/sport/1265732.html Восемь футболистов «Челси» помещены на карантин
Восемь футболистов «Челси» помещены на карантин
Восемь футболистов "Челси" помещены в карантин после выявления вспышки коронавируса в команде, передает Day.Az со ссылкой на matchtv.ru.
Ранее сообщалось, что инфекция выявлена у четверых игроков лондонского клуба: Мэйсона Маунта, Тэмми Абрахама, Кристиана Пулишича и Фикайо Томори, которые провели летний отпуск на греческом острове Миконос.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре