https://news.day.az/sport/1335252.html УЕФА разрешил участие 36 команд в Лиге чемпионов
УЕФА разрешил участие 36 команд в Лиге чемпионов
В Швейцарии продолжается заседание Исполнительного комитета УЕФА.
Как сообщает Day.Az, европейская футбольная федерация утвердила новый формат Лиги чемпионов, в котором она будет проводиться с сезона 2024/25.
Члены исполкома разрешили с указанного сезона участие в групповом раунде Лиги чемпионов 36 команд.
Отметим, что в настоящее время в групповом раунде ЛЧ участвуют 32 клуба.
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