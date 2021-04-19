УЕФА разрешил участие 36 команд в Лиге чемпионов

В Швейцарии продолжается заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает Day.Az, европейская футбольная федерация утвердила новый формат Лиги чемпионов, в котором она будет проводиться с сезона 2024/25.

Члены исполкома разрешили с указанного сезона участие в групповом раунде Лиги чемпионов 36 команд.

Отметим, что в настоящее время в групповом раунде ЛЧ участвуют 32 клуба.