Азербайджанец стал чемпионом США по дзюдо

Наш соотечественник Заур Джалил (Азертюрк) занял первое место в весовой категории до 73 кг на чемпионате США по дзюдо, который прошел в Рино, штат Невада, США.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, это третья золотая медаль нашего соотечественника на чемпионатах США по дзюдо. До этого он два раза поднимался на высшую ступень пьедестала. На церемонии награждения Заур Джалил сказал, что посвящает свою победу родному азербайджанскому народу и освобожденному от оккупации Карабаху.

Отметим, что Заур Джалил живет в Нью-Йорке. Он является сыном президента Нью-Йоркского центра культуры Азербайджана Тельмана Джалилова, который проживает в США с 1998 года. С 2006 года Заур не раз становился победителем международных соревнований, завоевал множество медалей и кубков. На всех соревнованиях Заур укутывается в азербайджанский флаг и с гордостью демонстрирует, что является азербайджанцем.