https://news.day.az/sport/1365442.html Азербайджанский футболист забил гол в Чехии на 40-й секунде - ВИДЕО
Азербайджанский футболист забил гол в Чехии на 40-й секунде - ВИДЕО
Азербайджанский футболист Фарид Набиев забил гол в первом туре первого дивизиона Чехии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, его команда "Виктория" (Жижков) была гостем "Лишеня" из Брно.
На 40-й секунде матча после передачи защитника Михала Ржезача Ф.Набиев головой отправил мяч в ворота соперника. Также после того, как счет стал 2:2, форвард смог снова вывести команду вперед, однако, мяч попал в створ ворот.
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