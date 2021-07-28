Азербайджанский футболист забил гол в Чехии на 40-й секунде

Азербайджанский футболист Фарид Набиев забил гол в первом туре первого дивизиона Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, его команда "Виктория" (Жижков) была гостем "Лишеня" из Брно.

На 40-й секунде матча после передачи защитника Михала Ржезача Ф.Набиев головой отправил мяч в ворота соперника. Также после того, как счет стал 2:2, форвард смог снова вывести команду вперед, однако, мяч попал в створ ворот.