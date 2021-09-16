ФК «Карабах» в первой игре группового раунда Лиги конференций УЕФА встречается со швейцарским «Базелем»

Агдамский ФК "Карабах" в первой игре группового раунда Лиги конференций УЕФА встречается на Бакинском олимпийском стадионе со швейцарским "Базелем".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, главным арбитром матча назначен бельгиец Эрик Ламбрехтс.

Отметим, что сегодня в группе "Н", в которой выступает ФК "Карабах", состоялась игра между казахстанским "Кайратом" и кипрской "Омонией". Матч завершился ничьей - 1:1.