ЧМ в Баку: список финалистов по синхронным прыжкам на батуте

В рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты по синхронным прыжкам на батуте среди женщин и мужчин, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди мужчин в финал вышли: Андрей Буйлов и Олег Рабцау (Беларусь), Фабиан Фогель и Маттиас Флейдерер (Германия), Джошуа Фарокс и Пьер Гоузоу (Франция), Рубен Таварес и Лукас Сантос (Португалия), Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев (Россия), Райан Дутра и Рафаэль Андраде (Бразилия), Коди Гесуелли и Рубен Падилья (США), Хирото Унно и Русэй Нисиока (Япония).

Среди женщин в финал вышли: Йиченг Ху и Синьсинь Чжанг (Китай), Наруми Тамура и Хикару Мори (Япония), Катарина Марианито Нунес и Беатрис Мартинс (Португалия), Анна Корнецкая и Яна Лебедева (Россия), Ниам Слэттери и Романа Шуринг (Нидерланды), Софиан Мет и Сара Милетт (Канада), Марина Приер и Клеа Брусс (Франция), София Редман и Ханна Райлен (Швеция).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.