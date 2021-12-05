https://news.day.az/sport/1412032.html Шумахер попал в аварию на Гран-при "Формулы-1" в Саудовской Аравии
Шумахер попал в аварию на Гран-при "Формулы-1" в Саудовской Аравии
Пилот команды "Хаас" немец Мик Шумахер попал в аварию во время гонки 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, авария произошла на 10-м круге. Шумахер въехал в борт и разбил болид. Гонщик не получил значимых повреждений.
На данный момент гонка продолжилась, ее лидером является нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым идет британец из "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, третьим - его партнер по команде финн Валттери Боттас.
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